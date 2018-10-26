В Саратовском районе сгорел автомобиль «Волга»

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-26T09:14:12+03:00

На место происшествия выезжали две пожарных машины

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Минувшей ночью, в 01:15 25 октября, на пульт оперативного дежурного саратовского МЧС поступил звонок о возгорании автомобиля «Волга».

- ЧП случилось в селе Пристанное Саратовского района, недалеко от КП ГАИ, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

На место возгорания выехали две пожарных машины и шесть человек личного состава. Площадь огня — 8 кв. м. Его полностью ликвидировали только в 14:00.