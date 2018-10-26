2018-10-26T09:14:12+03:00
Происшествия

В Саратовском районе сгорел автомобиль «Волга»

На место происшествия выезжали две пожарных машины
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минувшей ночью, в 01:15 25 октября, на пульт оперативного дежурного саратовского МЧС поступил звонок о возгорании автомобиля «Волга».

- ЧП случилось в селе Пристанное Саратовского района, недалеко от КП ГАИ, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

На место возгорания выехали две пожарных машины и шесть человек личного состава. Площадь огня — 8 кв. м. Его полностью ликвидировали только в 14:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор школы №59 Саратова: Володин всегда внимательно относится к людям
Следователи проверяют смерть мужчины от падения бетонной сваи в Энгельсе
Володин призвал работать на возведении объектов с зарекомендовавшими себя строителями
Володин пообещал строителям Саратова и Энгельса встречаться с ними регулярно
С понедельника в Саратовской области начинаются осенние каникулы для школьников
В субботу в Саратове пройдут традиционные сельхозярмарки
Жители Комсомольского поселка удивились темпам строительства спорткомплекса у гимназии №5
В Балакове задержали рецидивиста с марихуаной
Руководство школы №59 просит обратить внимание Володина на мини-футбол и бадминтон
В Урусове Саратовской области построят новую школу взамен рухнувшей
В Аркадакском районе задержали 18-летнего наркоторговца
Для новой поликлиники в Елшанке уже забили сваи
Вячеслав Володин посетит строящуюся школу в Солнечном-2
В Саратове рецидивист попался на краже конфет
В Саратове на Крайней и в Ленинском отключили воду
Учителя гимназии №89 в Елшанке пригласили Вячеслава Володина на открытие пристройки
В Комсомольский поселок Саратова могут запустить скоростной трамвай
Вячеслав Володин осмотрит строительство дома для переселенцев в Елшанке
В Саратове сгорел Volkswagen Jetta
Саратовский гордеп организовала вечер памяти Иосифа Кобзона
Вячеслав Володин предложил установить тренажеры на спортплощадке у школы №59