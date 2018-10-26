2018-10-26T09:01:31+03:00
Общество

Володин посетит гимназию №5 и школу №59 Комсомольского поселка

Там пройдет встреча с общественным советом
Екатерина Семенова
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Сегодня председатель Государственной думы Вячеслав Володин работает в Саратовской области.

В гимназии №5 Комсомольского поселка Саратова, где Вячеславом Володиным реализован благотворительный проект по строительству спортивного комплекса открытого типа, пройдет встреча с общественным советом поселка.

Спортивный комплекс могут посещать не только ученики школы, но и все жители Комсомольского поселка. В результате реализации проекта обустроено футбольное поле со всепогодным покрытием (зимой поле можно использовать под каток), теннисный корт, площадка для занятий волейболом и баскетболом, беговые дорожки, площадки для воркаута и территории для сдачи нормативов ГТО.

В этом году спортивные комплексы открытого типа были построены в Озинках, Романовке, Александровом Гае, рядом с 27-й школой в Балакове и в Комсомольском поселке Саратова, рядом с 39 школой.

Также Вячеслав Володин посетит школу №59 Комсомольского поселка города Саратова.

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