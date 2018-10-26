2018-10-26T08:46:03+03:00
Общество

Панков: Проект Володина по созданию спорткомплексов открывает людям новые возможности

Депутат также отметил, что часто люди идут за помощью к спикеру Госдумы, а не к чиновникам
Ольга Муравлёва
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Депутат Госдумы Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост о визите спикера ГД Вячеслава Володина в Саратов и о школе №59 Комсомольского поселка.

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- Школа №59 Комсомольского поселка одна из самых больших в городе, здесь учатся 1 229 детей. И учатся хорошо. Получают высокие баллы на ЕГЭ, побеждают на олимпиадах по различным предметам. И поступают в лучшие вузы области. Был там на прошлой неделе. Руководству школы приходится решать текущие проблемы, чтобы повысить качество занятий. В том числе, на пришкольной территории. Это хороший ресурс — почти три гектара, но она нуждается в обустройстве. Чтобы здесь в любую погоду активно проходили занятия физкультурой, разными видами спорта. Что даст возможность школьникам развиваться физически, укреплять здоровье. Ребята тянутся к спорту, многие занимаются в секциях, сдали нормативы ГТО. Школьная команда по мини-футболу одна из лучших в области. И не только школьникам нужен спорт. Рядом много новостроек, живут люди, молодые семьи. Проект Вячеслава Володина по созданию современных спорткомплексов открывает людям новые возможности. Уже преобразились территории школ в Озинках, Романовке, Александровом Гае, у школы №27 в Балаково. И здесь в Комсомольском поселке — у школы №39 и гимназии №5. Люди всегда с нетерпением ждут Володина, им есть чем с ним поделиться, о чем спросить. И часто со своими проблемами приходят к нему, а не к чиновникам, — написал Панков.

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Он также пообещал рассказать, о чем пойдет разговор сегодня на встрече с председателем Госдумы.

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