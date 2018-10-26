Панков: Проект Володина по созданию спорткомплексов открывает людям новые возможности

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-26T08:46:03+03:00

Депутат также отметил, что часто люди идут за помощью к спикеру Госдумы, а не к чиновникам

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост о визите спикера ГД Вячеслава Володина в Саратов и о школе №59 Комсомольского поселка.

.

- Школа №59 Комсомольского поселка одна из самых больших в городе, здесь учатся 1 229 детей. И учатся хорошо. Получают высокие баллы на ЕГЭ, побеждают на олимпиадах по различным предметам. И поступают в лучшие вузы области. Был там на прошлой неделе. Руководству школы приходится решать текущие проблемы, чтобы повысить качество занятий. В том числе, на пришкольной территории. Это хороший ресурс — почти три гектара, но она нуждается в обустройстве. Чтобы здесь в любую погоду активно проходили занятия физкультурой, разными видами спорта. Что даст возможность школьникам развиваться физически, укреплять здоровье. Ребята тянутся к спорту, многие занимаются в секциях, сдали нормативы ГТО. Школьная команда по мини-футболу одна из лучших в области. И не только школьникам нужен спорт. Рядом много новостроек, живут люди, молодые семьи. Проект Вячеслава Володина по созданию современных спорткомплексов открывает людям новые возможности. Уже преобразились территории школ в Озинках, Романовке, Александровом Гае, у школы №27 в Балаково. И здесь в Комсомольском поселке — у школы №39 и гимназии №5. Люди всегда с нетерпением ждут Володина, им есть чем с ним поделиться, о чем спросить. И часто со своими проблемами приходят к нему, а не к чиновникам, — написал Панков.

.

Он также пообещал рассказать, о чем пойдет разговор сегодня на встрече с председателем Госдумы.