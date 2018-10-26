Володин в Саратове осмотрит новый аэропорт и стройки по его благотворительным проектам

СЕГОДНЯ 07:19 2018-10-26T07:20:00+03:00

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Сегодня, 26 октября, в Саратов с рабочим визитом прибыл председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он посетит поселок Елшанка, где осмотрит строительство многоэтажного дома для расселения аварийных бараков. Это благотворительный проект Володина. Там же, в Елшанке, продолжается строительство пристройки к гимназии №89, начатое также по инициативе Вячеслава Володина. Кроме того, спикер Госдумы побывает в поселке Солнечный-2, где завершается строительство школы на 1,1 тыс. учеников.

Начнет визит Володин с Комсомольского поселка, где встретится с общественным советом в школе №59. Затем он проедет к гимназии №5, где началось строительство спортплощадки в рамках благотворительного проекта спикера.

В планах сегодняшнего визита Вячеслава Володина в Саратовскую область посещение площадки строительства нового аэропорта в Сабуровке и возведения пристройки к музыкально-эстетическому лицею в Энгельсе.