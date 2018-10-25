2018-10-25T18:54:33+03:00
Происшествия

Экс-инспектора ДПС Саратова обвиняют в угоне авто и самоуправстве

Он купил машину, находящуюся под арестом от прошлого владельца
Ольга Муравлёва
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Следователи Кировского района завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего бывшего инспектор ДПС ГИБДД по Саратову. Мужчину обвиняют в угоне и самоуправстве, говоря по-другому, преступление против общества и его порядков.

- Следствие считает, что в 2017 году мужчина, являясь должностным лицом, купил автомобиль, на который судебные приставы наложили арест из-за долгов прежнего владельца. В марте 2018-го сотрудники УФССП изъяли у инспектора машину и поместили ее на стоянку, пояснив, что она находится под арестом, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Несмотря на это, 15 марта гражданин зашел на охраняемую территорию и угнал транспорт, при этом зная, что не является надлежащим собственником и не может распоряжаться авто.

Во время следствия машину у мужчины опять забрали. Сотрудники СК собрали достаточно доказательств, чтобы отправить дело в суд.

ГУ МВД сообщает, что этого сотрудника уволили из органов.

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