Следователя в Марксе подозревают в фальсификации доказательств по уголовному делу

СЕГОДНЯ 18:29 2018-10-25T18:29:32+03:00

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Еще в феврале в Марксе Саратовской области произошла кража с незаконным проникновением в дом. В рамках заведенного уголовного дела, пострадавший собственник должен был допрашиваться в качестве потерпевшего. При этом женщина-следователь не вызывая его в реальности на допрос, просто сочинила протокол, куда внесла ложные сведения о дате, времени, месте проведения следственного действия и якобы сообщенных потерпевшим в ходе допроса обстоятельствах. Эту бумагу следователь приобщила к материалам уголовного дела в качестве доказательства.

Следствию позднее потерпевший сообщил, что таких показаний он не давал и протокол не подписывал.

Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств в деле о тяжком преступлении.

В ГУ МВД России по Саратовской области по этому поводу проводят служебную проверку. Полиция традиционно сообщила, что если вина сотрудника будет доказана в суде, ее уволят из органов, а ее руководителям грозит дисциплинарная ответственность.