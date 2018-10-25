2018-10-25T16:15:49+03:00
Происшествия

В Энгельсе на стройке смертельно травмирован монтажник ЖБК-3

Получивший увечье при срубке свай мужчина умер в больнице
Тимур Гадеев
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Строящийся микрорайон на улице Трудовая в ЭнгельсеСтроящийся микрорайон на улице Трудовая в Энгельсе
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Устанавливаются обстоятельства гибели рабочего на стройке в Энгельсе.

В ходе срубки оголовков свай монтажник ООО «СК ЖБК-3» получил смертельную травму, рассказали «КП-Саратов» в госинспекции труда региона.

- В Государственную инспекцию труда в Саратовской области поступило извещение о несчастном случае со смертельным исходом, произошедшим с рабочим ООО «СК ЖБК-3» — рассказали инспекторы.

Как сообщил работодатель, 24 октября примерно в 14.30 на строительной площадке многоэтажной застройки Энгельса, по адресу улица Трудовая, дом 12, жилой дом №1Д, (Шурова гора) в ходе срубки оголовков свай, 50-летний монтажник получил тяжелую травму. После госпитализации в больницу, сегодня, 25 октября, он скончался.

В настоящее время инспектор по охране труда проводит совместную работу с органами следствия на месте происшествия.

Под председательством ГИТ будет сформирована комиссия для расследования обстоятельств и причин случившегося.

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