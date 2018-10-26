Мужчину в Турках лишили прав на сына
Он не интересовался ребенком и не платил алименты
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В Турковском районе Саратовской области мужчину лишили родительских прав на сына.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с иском в суд обратилась бывшая жена гражданина.
Она заявила, что отец долгое время не принимает участия в воспитании ребенка, не интересуется его жизнью, не помогает материально. Задолженность по алиментам превысила 250 тыс. рублей.
Прокурор поддержал исковое заявление, суд встал на сторону матери.