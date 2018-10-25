Житель Энгельса дважды ударил товарища по голове топором

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-25T15:38:48+03:00

За покушение на убийство ему предъявлено обвинение

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Жителю Энгельского района предъявили обвинение в покушение на убийство, рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

- Согласно материалам дела 10 июля этого года, в селе Квасниково, Энгельского района, 52-летний обвиняемый находясь у себя дома со своим 47-летним товарищем распивал спиртное. Однако, после того как гость попросил денег на еще одну бутылку, хозяин дважды ударил его по голове топором. Потерпевший успел выбежать из дома и запер дебошира в его же доме, - рассказали следователи.

После этого, раненый вызвал полицию и скорую помощь. Благодаря вовремя подоспевшим медикам он и остался жив.