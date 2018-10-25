2018-10-25T15:38:48+03:00
Происшествия

Житель Энгельса дважды ударил товарища по голове топором

За покушение на убийство ему предъявлено обвинение
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителю Энгельского района предъявили обвинение в покушение на убийство, рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

- Согласно материалам дела 10 июля этого года, в селе Квасниково, Энгельского района, 52-летний обвиняемый находясь у себя дома со своим 47-летним товарищем распивал спиртное. Однако, после того как гость попросил денег на еще одну бутылку, хозяин дважды ударил его по голове топором. Потерпевший успел выбежать из дома и запер дебошира в его же доме, - рассказали следователи.

После этого, раненый вызвал полицию и скорую помощь. Благодаря вовремя подоспевшим медикам он и остался жив.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Энгельсе на стройке смертельно травмирован монтажник ЖБК-3
Осужденные женщины связали одежду малышам из Дома ребенка колонии Вольска
Новый переход в Саратове открыли в месте, где сбили 8 пешеходов
Жителя Энгельса осудили за разбой с табуреткой
Ночью в Саратове продолжится сильный ливень
В историческом парке Саратова пройдет выставка сельхозтехники
Саратовская таможня сообщила о росте экспорта и импорта
В Саратове задержан угонщик рецидивист
Владельца лодки посадили на 1,5 года в колонию за гибель отдыхающего на «таблетке»
Подросток со взрослым подельником обокрали чужую машину, гараж и дом
Прокурор Татищевского района потребовал уничтожить дикую коноплю
По итогам года «Т Плюс» заменит более 80 км изоляции на теплотрассах
Прокуратура начала проверку после отравления подростка алкоголем
Стартовала форсайт сессия «Бренды Саратова»
Михаил Исаев остался доволен благоустройством дворов Саратова
Саратовский рецидивист с 5 судимостями попался на краже мобильника
Володин предложил сделать 5 ноября рабочим днем для депутатов
Саратовская облпрокуратура опубликовала статистику самых пьющих водителей
СГЮА приглашает на День открытых дверей
Составлен рейтинг районов Саратова
Саратовская таможня возбудила 9 уголовных дел о контрабанде ядов, взрывчатки и радиоактивных веществ
Авария на Станционном проезде оставила несколько улиц Саратова без воды