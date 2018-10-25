2018-10-25T15:44:10+03:00
Общество

Осужденные женщины связали одежду малышам из Дома ребенка колонии Вольска

Дети получили шапочки, пинетки и игрушки
Екатерина Семенова
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В Саратовской области осужденные женщины связали для малышей из Дома ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, Дом ребенка функционирует при колонии №5 Вольска с 2008 года. В нем проживают и воспитываются дети до трех лет.

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Женщины, которые находятся в местах лишения свободы, в преддверии зимы связали для малышей шапочки, костюмы, варежки, пинетки и мягкие игрушки. Эти вещи передали воспитанникам Дома ребенка.

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