Осужденные женщины связали одежду малышам из Дома ребенка колонии Вольска
Дети получили шапочки, пинетки и игрушки
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В Саратовской области осужденные женщины связали для малышей из Дома ребенка.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, Дом ребенка функционирует при колонии №5 Вольска с 2008 года. В нем проживают и воспитываются дети до трех лет.
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Женщины, которые находятся в местах лишения свободы, в преддверии зимы связали для малышей шапочки, костюмы, варежки, пинетки и мягкие игрушки. Эти вещи передали воспитанникам Дома ребенка.