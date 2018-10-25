2018-10-25T15:14:16+03:00
Происшествия

Жителя Энгельса осудили за разбой с табуреткой

Осужденный отобрал золотые изделия на 28 000 рублей
Тимур Гадеев
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В Энгельсе осудили 26-летнего ранее судимого мужчину за разбой, рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

- Согласно материалам дела, 28 июля этого года, осужденный находясь в квартире товарища распивал с ним алкоголь. Позже вооружившись табуреткой он несколько раз ударил хозяина табуреткой по голове и подавив его волю снял с шеи потерпевшего цепочку с крестом, а с руки печатку, — уточнили в областной прокуратуре.

Общая стоимость похищенных изделий составила 28 592 рубля. С учетом всех собранных материалов за разбой судья приговорил подсудимого к 2 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима.

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