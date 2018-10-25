Ночью в Саратове продолжится сильный ливень
Мэрия предупреждает об обрывах линии электропередач
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Жителей Саратова предупредили о ненастье.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, сегодня и завтра ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью будет сильный ливень, завтра днем дождь продолжится. По прогнозу синоптиков, ожидается до 15 мм осадков.
Местами возможен слабый туман. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах до 12 метров в секунду.
Днем будет прохладно, до 7-9 градусов.
В связи с непогодой мэрия предупреждает о возможных перебоях в работе транспорта и обрывах линии электропередач.