В историческом парке Саратова пройдет выставка сельхозтехники

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-25T14:42:53+03:00

Также аграрии будут торговать сельхозпродукцией

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В воскресенье, 28 октября, в Саратове состоится выставка сельхозтехники.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, мероприятие пройдет на территории исторического парка «Россия – моя история».

Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В экспозиции будет представлена современная аграрная техника: тракторы и погрузчики от дилеров, работающих в Саратовской области.

Свою продукцию предложат предприятия, которые завоевали медали Всероссийской выставки «Золотая осень-2018».

Выставка продлится с 10 до 15 часов на Шелковичной, 17. Вход свободный.