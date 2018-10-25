Саратовская таможня сообщила о росте экспорта и импорта

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-25T14:38:03+03:00

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За 9 месяцев 2018 года количество сданных деклараций на товары увеличилось на 15% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года. Об этом на брифинге заявил начальник Саратовской таможни Сергей Овсянников.

Деклараций на импорт подано 12 685, экспортных – 13 353.

Экспортно-импортные операции на Саратовской таможне осуществляли с начала этого года 756 отправителей и получателей товаров. По сравнению с 2017 годом их число увеличилось на 6%.

Саратовские таможенники перечислено в федеральный бюджет 6 млрд 745 млн 137 тыс. рублей, это больше прошлогодних показателей на 1 млрд 546 млн 96 тыс. рублей.