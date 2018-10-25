2018-10-25T14:10:41+03:00
Происшествия

Владельца лодки посадили на 1,5 года в колонию за гибель отдыхающего на «таблетке»

Также он заплатит 700 тыс. за моральный вред
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор 52-летнему мужчине, который стал виновником гибели человека на водном аттракционе.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, трагедия произошла в июле 2018 года на Волге возле поселка Водник.

Пьяный владелец моторной лодки «Казанка 5м» катал своего знакомого на «таблетке». При этом пассажир «таблетки» также был нетрезв. Во время буксировки аттракцион столкнулся с понтоном, его пассажир получил травмы и погиб до приезда «скорой помощи».

Суд признал владельца «Казанки» виновным и приговорил его к полутора годам в колонии-поселении. Также удовлетворен иск родственников погибшего о взыскании компенсации за моральный вред в сумме 700 тыс. рублей.

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