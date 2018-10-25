Подросток со взрослым подельником обокрали чужую машину, гараж и дом
В Балашове Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении двух молодых людей.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, 18 и 20-летних юношей обвиняют, в зависимости от роли каждого, в краже и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.
Следователи пришли к выводу, что 20-летний парень предложил 17-летнему приятелю обокрасть автомобиль. В ночь с 22 на 23 мая они вытащили из автомобиля ВАЗ-2115, который принадлежит 27-летнему жителю села Святославка Самойловского района, автомагнитолу и четыре колонки.
Потом они забрались в гараж, принадлежащий 50-летнему мужчине, откуда вынесли циркулярную пилу и электроудлинитель. Из его дома они вытащили сварочный аппарат.
Во время расследование похищенное имущество было изъято, имущественный ущерб полностью возмещен.