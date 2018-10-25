2018-10-25T13:35:26+03:00
Происшествия

Подросток со взрослым подельником обокрали чужую машину, гараж и дом

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении двух молодых людей.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, 18 и 20-летних юношей обвиняют, в зависимости от роли каждого, в краже и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

Следователи пришли к выводу, что 20-летний парень предложил 17-летнему приятелю обокрасть автомобиль. В ночь с 22 на 23 мая они вытащили из автомобиля ВАЗ-2115, который принадлежит 27-летнему жителю села Святославка Самойловского района, автомагнитолу и четыре колонки.

Потом они забрались в гараж, принадлежащий 50-летнему мужчине, откуда вынесли циркулярную пилу и электроудлинитель. Из его дома они вытащили сварочный аппарат.

Во время расследование похищенное имущество было изъято, имущественный ущерб полностью возмещен.

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