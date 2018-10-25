2018-10-25T13:22:25+03:00
Общество

Прокурор Татищевского района потребовал уничтожить дикую коноплю

Массовые насаждения марихуаны обнаружены в шести 6 деревнях района
Тимур Гадеев
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Прокуратура Татищевского района завершила проверку посвященную законодательству в сфере незаконного оборота наркотических веществ, рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

- Установлено, на земельных участках расположенных в шести населенных пунктах района произрастает дикорастущее растение конопля, включенное в перечень наркотических и психотропных веществ. Однако, в нарушение законодательства, органы местной власти никаких мер по уничтожению наркосодержащих растений не принимают, — напомнили в прокуратуре

В результате всем 6 руководителям деревень Татищевская прокуратура вынесла официальные представления с требованиями ликвидировать все очаги произрастания дикой конопли.

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