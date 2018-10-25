По итогам года «Т Плюс» заменит более 80 км изоляции на теплотрассах

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-25T13:12:11+03:00

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По итогам 2018 года Саратовский филиал «Т Плюс» заменит более 80 640 погонных метров тепловой изоляции на тепломагистралях в Саратове, Энгельсе и Балакове.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, общий объем финансирования составляет 78,3 млн рублей.

К теплоизоляционным работам энергетики приступили в начале года. Первыми новую «защиту» получили надземные внутриквартальные сети малого диаметра. Самыми крупными объектами стали тепломагистрали большего диаметра, от 400-1200 мм, в Саратове по ул. Лебедева-Кумача, Техническая, Мамонтова, 50 лет Октября. в Энгельсе – в промышленной зоне. В Балаково программа замены включает в себя трубопроводы около троллейбусного депо, на сетевой развязке в районе пересечения Саратовского шоссе и улицы Вокзальной, вдоль оросительного канала в 8А микрорайоне, а также на участках в промзоне.

Работы сосредоточены на магистральных трубопроводах именно надземной прокладки, поскольку они являются частью городской инфраструктуры, и их ненормативное состояние может существенно ухудшать городские пейзажи.

Реализация данного проекта осуществляется подрядным способом и по технологии проходит в несколько этапов. Вначале специалисты производят демонтаж старой изоляции. После этого осуществляют зачистку трубопровода и его обработку специальной антикоррозийной и теплоизоляционной краской. Завершающим этапом становится монтаж новой изоляции. В работе используется материал из стеклоткани, кашированной алюминиевой фольги и минеральной ваты. Слои представляют из себя единое целое, что позволяет проводить монтаж в кратчайшие сроки.

Замена и восстановление теплоизоляционного материала на трубопроводах являются неотъемлемой частью годовой ремонтной программы Саратовского филиала «Т Плюс». Она направлена на повышение качества теплоснабжения потребителей.