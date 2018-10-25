Прокуратура начала проверку после отравления подростка алкоголем

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-25T12:56:00+03:00

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Саратовская областная прокуратура приступила к проверке по факту госпитализации 16-летнего подростка после отравления неизвестным веществом, рассказали «КП- Саратов» в региональном ведомстве.

- Согласно оперативной информации, в минувший понедельник в 18:20 в одну из больниц Саратова был госпитализирован 16-летний подросток.

По предварительным данным, во дворе одного из домов, расположенных напротив торгового центра «Триумф Молл», несовершеннолетний употребил 1,5 пива и пошел к торговому центру, у входа в который ему стало плохо — уточнили в областной прокуратуре.

По данному факту органами полиции проводится проверка, результаты которой объяснят где и каким образом несовершеннолетний приобрел алкоголь.

Одновременно прокуратура организовала собственную проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.