2018-10-25T12:56:00+03:00
Общество

Прокуратура начала проверку после отравления подростка алкоголем

Перед госпитализацией 16- летний юноша выпил 1,5 литра пива
Тимур Гадеев
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Саратовская областная прокуратура приступила к проверке по факту госпитализации 16-летнего подростка после отравления неизвестным веществом, рассказали «КП- Саратов» в региональном ведомстве.

- Согласно оперативной информации, в минувший понедельник в 18:20 в одну из больниц Саратова был госпитализирован 16-летний подросток.

По предварительным данным, во дворе одного из домов, расположенных напротив торгового центра «Триумф Молл», несовершеннолетний употребил 1,5 пива и пошел к торговому центру, у входа в который ему стало плохо — уточнили в областной прокуратуре.

По данному факту органами полиции проводится проверка, результаты которой объяснят где и каким образом несовершеннолетний приобрел алкоголь.

Одновременно прокуратура организовала собственную проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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