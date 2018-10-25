Стартовала форсайт сессия «Бренды Саратова»
Более ста человек разрабатывают бизнес-проекты и дорожную карту молодежного предпринимательства
Стартовала форсайт сессия "Бренды Саратова"
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Прямо сейчас на базе информационного центра по атомной энергии проходит форсайт сессия «Бренды Саратова» в рамках федеральной образовательной программы «Ты — предприниматель».
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Более ста человек задействованы на трех площадках, с каждой из команд работают модераторы из центра психолого-экономических исследований ПИУ имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС.
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Результатом форсайт сессии станет разработка бизнес-проектов и дорожной карты развития молодежного предпринимательства Саратовской области до 2024 года.