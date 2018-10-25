2018-10-25T12:23:37+03:00
Общество

Михаил Исаев остался доволен благоустройством дворов Саратова

Он проверил дворы, отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды»
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев 24 октября совершил выездную проверку дворовых площадок, отремонтированных и благоустроенных за счет программы «Формирование комфортной городской среды».

Первым двором стал адрес на Вавилова, 9/117, 11 и 13. Глава администрации Фрунзенского района Алексей Постнов рассказал, что здесь был осуществлен ремонт асфальтового покрытия площадью 1 865,8 кв. м, заменено 701 п. м. бортового камня, установлены 5 лавочек и 16 урн. Общая стоимость работ составила 3,12 млн руб.

Михаил Исаев остался довольным благоустройством территории, но дал рекомендации спилить оставшиеся сухие ветки деревьев, произвести подвоз земли для высадки зеленых насаждений и наладить их полив.

Кроме того, глава Саратова посетил самый большой двор, отремонтированный в этом году. Он ограничен домами №№ 10/1, 16А, 16Б, 16В, 14, 14Б, 12АБ, 2, 20 по улице Технической и №30 по улице Артиллерийской. Сумма затрат на ремонт данной дворовой территории составила 33,744 млн. руб. Здесь отремонтировано 20 187 кв. м. асфальтового покрытия, заменено 7 561 п. м. бортового камня. Также здесь предусмотрена установка 34 лавочек и 34 урн.

Глава администрации Кировского района Сергей Пилипенко рассказал о проделанной работе, о том, что во время ремонта жильцы дома и управляющие компании подключились к благоустройству территории.

- По данному адресу была проведена колоссальная работа. Благоустроен двор, объединяющий десять домов, ремонт которого составил более 33 млн рублей. Администрация района совместно с УК совершили ряд дополнительных мероприятий: было обрезано 400 деревьев, воздушные коммуникации приведены в нормативное состояние, очищены палисадники и центральная территория двора. Мы предъявили весной сами себе стандарты и требования, на которые необходимо ориентироваться при благоустройстве.

Понимаем, что еще надо доработать некоторые вопросы, также жители дома нам озвучили свои пожелания. Так что в следующем году будем рассматривать возможность установки спортивной площадки для подростков, осуществим подвоз земли для высадки растений и наладим освещение центральной части двора. Проделанную работу люди уже оценили, — подвел итоги визита Михаил Исаев.

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