2018-10-25T12:12:54+03:00
Происшествия

Саратовский рецидивист с 5 судимостями попался на краже мобильника

Сотовый телефон исчез во время коллективной «попойки»
Тимур Гадеев
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Спустя месяц после заявления о пропаже мобильного телефона от 29-летней безработной проживающей на улице Чернышевского похититель был найден, рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Им оказался один из собутыльников женщины, который во время совместной пьянки в квартире потерпевшей, воспользовался ситуацией и украл телефон хозяйки.

После задержания 30-летнего подозреваемого выяснилось, что за прошедшие 8 лет, за плечами у воришки 5 судимостей и все в основном за кражи.

По последнему эпизоду возбуждено очередное уголовное дело, подозреваемый дал признательные показания и отпущен под подписку о невыезде

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