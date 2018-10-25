Володин предложил сделать 5 ноября рабочим днем для депутатов

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-25T11:56:28+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в Телеграм-канале «Пара слов» опубликовал очередной пост.

- Временщиков в политике народ не должен избирать, сказал Володин. Спикер предложил выходной день 5 ноября сделать для депутатов рабочим и использовать его, как продолжение региональной недели. На предложение Жириновского сделать так для всей страны, спикер ответил, что депутаты должны и праздничные дни использовать для общения с избирателями. Если они хотят еще раз избираться. Каждый созыв Госдумы меняется на 50 процентов, — сообщил Панков.

Кроме того, Николай Панков сообщил о рассмотрении в первом чтении законопроекта о переселении соотечественников.

- В первом чтении рассматривается закон, можно сказать, судьбоносный для наших соотечественников, которые живут за рубежом и хотят уехать в Россию. Наш президент Владимир Путин не раз отмечал, что после распада СССР русский народ оказался самым большим разделенным народом мира. Многие хотят вернуться из-за сложной политической обстановки в стране проживания, вооруженных конфликтов, преследования по национальному признаку. Их права будут защищены - они смогут получить гражданство в упрощенном порядке. Участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению тоже смогут подать заявление о получении гражданства в упрощенном порядке, выбрав регион для проживания. Некоторые прожили здесь много лет, получили образование, у многих здесь есть родственники. Если люди видят свое будущее и будущее своих детей в России, у них должна быть возможность жить и работать в нашей стране, вносить вклад в ее развитие, — написал депутат.