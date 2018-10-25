2018-10-25T11:51:10+03:00
Общество

Саратовская облпрокуратура опубликовала статистику самых пьющих водителей

За 10 месяцев этого года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии оштрафовали 3 300 водителей
Тимур Гадеев
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В прокуратуре Саратовской области проанализировали и опубликовали данные по количеству нетрезвых водителей, сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Согласно данным управления правовой статистики по количеству оштрафованных за нетрезвое управление или передачу автомобиля нетрезвому водителю больше всего нарушителей зафиксировано в Энгельском районе — 246 водителей.

На втором месте Татищевский район — 93 нарушителя. На третьем Красноармейский район — 88 человек и далее: Балашовский — 84 штрафа, Саратовский район — 80 водителей.

К уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в Саратовской области привлечено 813 человек.

Всего же за истекший период 2018 года за управление и передачу управления нетрезвому водителю в области оштрафовано 3 300 лиц, из них за управление транспортным средством в состоянии опьянения – 2 703 человек.

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