2018-10-25T11:41:18+03:00
Общество

Составлен рейтинг районов Саратова

Городские районы ранжировали по комфорту проживания
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Жители Саратова оценили районы города по различным критериям, на основании которых специалисты портала Domofond.ru составили рейтинг по комфорту проживания. Всего было опрошено 624 саратовца, которые оценили свои районы по безопасности, экологии, чистоте, доступности спортивных объектов, магазинов, инфраструктуре и т. д.

Лидером стал Фрунзенский район, получившие итоговые 6,8 балла. На последнем шестом месте – Октябрьский. Все критерии, которых в опросе было 13, оценивались по шкале от 1 до 10.

- За год средняя оценка города жителями повысилась на 0,1 балла. Мнение горожан улучшилось практически по всем показателям. Больше чем на 1 балл поднялась оценка нескольких сфер жизни: общественный транспорт (7 баллов), чистота (5,9 балла), экологическая обстановка в городе (6,5 балла) и работа ЖКХ (5,5 балла), — утверждают авторы исследования.

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