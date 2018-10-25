Саратовская таможня возбудила 9 уголовных дел о контрабанде ядов, взрывчатки и радиоактивных веществ

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-25T11:24:09+03:00

Таможенники подводят итоги деятельности за три квартала

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В Саратовской области за 9 месяцев таможня перечислила в федеральный бюджет почти 6,8 млрд рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, это на 0,97% выше показателей контрольного задания.

По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сумма перечислений в федеральный бюджет выросла на 1,6 млрд рублей.

Также на таможне подвели итоги правоохранительной деятельности. За январь-сентябрь зарегистрировано 1 301 дело об административных правонарушениях. Также было возбуждено 11 уголовных дел, девять из которых — за контрабанду ядовитых, отравляющих, взрывчатых и радиоактивных веществ.