Авария на Станционном проезде оставила несколько улиц Саратова без воды

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-25T11:05:24+03:00

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Специалисты ООО "КВС" провдят ремонт в месте повреждения водопровода по 1-му Станционному проезду, 3,.

При этом в компании предупредили о возможном отключении холодного водоснабжения в домах на следующих улицах: Станционная, Дегтярная, 28,26, Интернациональный проезд, 1а, 3, 5, 7, 9, 1-й Станционный проезд, 3, 13, 18, 2-й Станционный проезд, 3, 2а, 5, 7, 9/11, 10, 19, 21, 3-й Станционный проезд, 14.

Подключение планируется вернуть к 24.00 сегодняшнего дня.

Кроме этого для работ Саратовского Театрального института приблизительно до 17.00 отключена холодная вода в нечетных номерах домов по улице Рабочая от М. Горького до Вольской.