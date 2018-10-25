Саратовский районный суд вынес приговор мужчине, избившему полицейского

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-25T11:49:01+03:00

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Собранных следователями доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора ранее судимому 32-летнему жителю поселка Красный текстильщик Алексею Подгускову, рассказали «КП-Саратов» в областном следственном комитете.

- Инцидент произошел 11 сентября этого года, когда соседи пожаловались на пьяную компанию в одной из квартир поселка. Прибывшие на место полицейские увидели, что Подгусков, находясь в сильном алкогольном опьянении, сел за руль автомобиля и поехал по улицам поселка, — уточнили в следственном комитете.

После того как полицейские остановили нарушителя и предложили ему проехать в отдел полиции, он оказал сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ударов в туловище.

Собранные материалы дела были переданы суд, по решению которого за применение насилия в отношении представителя власти Алексея Подгуского приговорили к году и восьми месяцем колонии строго режима.