Саратовский районный суд вынес приговор мужчине, избившему полицейского
Собранных следователями доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора ранее судимому 32-летнему жителю поселка Красный текстильщик Алексею Подгускову, рассказали «КП-Саратов» в областном следственном комитете.
- Инцидент произошел 11 сентября этого года, когда соседи пожаловались на пьяную компанию в одной из квартир поселка. Прибывшие на место полицейские увидели, что Подгусков, находясь в сильном алкогольном опьянении, сел за руль автомобиля и поехал по улицам поселка, — уточнили в следственном комитете.
После того как полицейские остановили нарушителя и предложили ему проехать в отдел полиции, он оказал сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ударов в туловище.
Собранные материалы дела были переданы суд, по решению которого за применение насилия в отношении представителя власти Алексея Подгуского приговорили к году и восьми месяцем колонии строго режима.