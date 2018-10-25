На дорогах Саратова ГИБДД начало акцию «Внимание, осенние каникулы!»
Особое внимание будет уделяться безопасности детей на дорогах
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ГИБДД Саратова начало профилактическую акцию «Внимание, осенние каникулы!».
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, целью мероприятия является предупреждение ДТП с участием детей в период каникул.
Акция началась сегодня, 25 октября, и продлится до 9 ноября. В эти дни Госавтоинспекция максимально усилит работу по безопасности юных участников дорожного движения.
Ведомство обращается к родителям с рекомендациями своим примером показывать правильное поведение на проезжей части: не бегать по дороге, не отвлекаться на мобильный телефон, переходить дорогу только по «зебре» и на зеленый свет и т.д.