На дорогах Саратова ГИБДД начало акцию «Внимание, осенние каникулы!»

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-25T10:51:29+03:00

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ГИБДД Саратова начало профилактическую акцию «Внимание, осенние каникулы!».

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, целью мероприятия является предупреждение ДТП с участием детей в период каникул.

Акция началась сегодня, 25 октября, и продлится до 9 ноября. В эти дни Госавтоинспекция максимально усилит работу по безопасности юных участников дорожного движения.

Ведомство обращается к родителям с рекомендациями своим примером показывать правильное поведение на проезжей части: не бегать по дороге, не отвлекаться на мобильный телефон, переходить дорогу только по «зебре» и на зеленый свет и т.д.