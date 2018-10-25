На трассе в Петровском районе иномарка врезалась в Камаз
3 человека госпитализированы в больницу
Изменить размер текста:
Накануне в Петровском районе на 549 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов 22- летний водитель автомобиля Hondai Sonata в сложных погодных условиях не правильно рассчитал дистанцию и врезался во впереди идущий автомобиль Камаз, рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области.
- В результате столкновения двое мужчин 46 и 44 лет, а также 47-летняя женщина госпитализированы в больницу.