На трассе в Петровском районе иномарка врезалась в Камаз

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-25T10:38:29+03:00

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Накануне в Петровском районе на 549 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов 22- летний водитель автомобиля Hondai Sonata в сложных погодных условиях не правильно рассчитал дистанцию и врезался во впереди идущий автомобиль Камаз, рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области.

- В результате столкновения двое мужчин 46 и 44 лет, а также 47-летняя женщина госпитализированы в больницу.