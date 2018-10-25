2018-10-25T10:34:05+03:00
Недвижимость

Энергетики фиксируют повреждения на муниципальных внутриквартальных сетях Саратова

На некоторых объектах ремонтные работы идут круглосуточно
Екатерина Семенова
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С начала подключения объектов жилого фонда Саратова к отоплению специалисты филиала «Т Плюс» фиксируют большое количество повторных повреждений на внутриквартальных муниципальных тепловых сетях малого диаметра, находящихся в обслуживании компании. Для устранения дефектов и максимально оперативного подключения мобилизованы все ремонтные бригады Саратова и привлечены бригады из Энгельса и Балаково. На сегодняшний день на теплосетях ежедневно работают 47 единиц спецтехники, 16 ремонтных бригад Центральной ремонтной службы, 5 – подрядных организаций, 3 бригады эксплуатации. Всего к работам привлечены порядка 160 человек. По некоторым объектам работы ведутся в круглосуточном режиме.

Специалисты Территориального управления по теплоснабжению Саратова поясняют, что повреждения на подводящих к домам внутриквартальных сетях возникают при подключении отопления. В ряде случаев при вскрытии канала теплотрасс фиксируются факты крайне высокого износа труб, в результате заменяются достаточно протяженные участки. Кроме того, дополнительный объем работ появляется при повторном заполнении системы, когда новые дефекты выявляются в нескольких метрах от замененного участка. В этом случае подача теплоносителя приостанавливается и трубопровод снова выводится в ремонт.

Протяженность муниципальных внутриквартальных теплосетей областного центра составляет более 300 км. В настоящее время они находятся в эксплуатации Саратовского филиала «Т Плюс» по договору безвозмездного пользования. Данные коммуникации проходят по всему городу и отличаются высокой степенью физического износа. Большинство участков требует полной реконструкции, но провести ее в рамках существующего договора невозможно, поскольку данная обязанность лежит на собственнике коммуникаций.

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