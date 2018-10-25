В ДТП под Марксом погибли две девушки
Сегодня утром в 18 километрах от Маркса недалеко от съезда на базу отдыха «Ривьера» автомобиль Honda CR-V выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ, рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.
- В результате лобового столкновения две девушки: водитель Honda CR-V и ее пассажирка погибли на месте. После удара автомобиль был так деформирован, что тела погибших извлекали с помощью гидравлических инструментов — рассказал подробнее Юрий Юрин, руководитель Саратовской областной службы спасения.
В настоящее время на месте происшествия работают службы ГИБДД, полицейские и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.