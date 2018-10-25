2018-10-25T10:17:13+03:00
Общество

Панков уверен, что все фракции Госдумы в этом созыве стали работать эффективнее

Он заявил, что спикер ГД умеет слышать все мнения и находить компромисс
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в Телеграм-канале «Пара слов». Сообщение посвящено деятельности парламента.

- Госдума – место для конструктивных дискуссий. И конструктивной работы оппозиции. В составе некоторых комитетов Госдумы – изменения. Планируется, что Сергей Васильевич Натаров (фракция ЛДПР) станет первым заместителем председателя комитета по охране здоровья. Обратите внимание, что в комитете на руководящих должностях представлены и «Справедливая Россия», «Единая Россия». Так же и в других комитетах, на руководящих должностях работают представители разных фракций, в том числе КПРФ. Считаю, в этом созыве совместная работа всех фракций стала эффективней. Спикер Госдумы Володин умеет слушать мнение всех депутатов и находить компромисс для пользы дела в интересах наших граждан. Также произойдет ряд изменений в составах некоторых комитетов, это плановая ротация в интересах более качественной работы, — заявил Панков.

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