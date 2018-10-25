В Энгельсе из-за ДТП сбили пешехода на «зебре»
Пешеход был госпитализирован в больницу
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Накануне в Энгельсе, у дома №19/1, по проспекту Строителей, 33-летний водитель ВАЗ 211440 не правильно выбрал дистанцию и врезался во впереди стоящий перед «зеброй» автомобиль Renault Logan под управлением 74- летнего пенсионера.
После удара сзади, иномарку вынесло на пешеходный переход по которому переходил дорогу 75-летний пешеход — рассказали «КП-Саратов» УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области.
В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу.