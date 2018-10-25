2018-10-25T09:57:58+03:00
Происшествия

Погибшие в гаражах на Гвардейской двое мужчин сгорели

На телах обнаружены следы термического воздействия
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи СУ СКР начали проверку по факту гибели двух человек на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по итогам будет принято процессуальное решение.

По предварительной версии, трагедия произошла 24 октября в 19:30 в гаражном кооперативе на Гвардейской. Прохожие сообщили об этом в ГУ МЧС. Пожарные после тушения обнаружили тела двух мужчин со следами термического воздействия.

Личность погибших пока не установлена.

В настоящее время следователи осмотрели место трагедии, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стартовала форсайт сессия «Бренды Саратова»
Михаил Исаев остался доволен благоустройством дворов Саратова
Саратовский рецидивист с 5 судимостями попался на краже мобильника
Володин предложил сделать 5 ноября рабочим днем для депутатов
Саратовская облпрокуратура опубликовала статистику самых пьющих водителей
СГЮА приглашает на День открытых дверей
Составлен рейтинг районов Саратова
Саратовская таможня возбудила 9 уголовных дел о контрабанде ядов, взрывчатки и радиоактивных веществ
Авария на Станционном проезде оставила несколько улиц Саратова без воды
Саратовский районный суд вынес приговор мужчине, избившему полицейского
Саратовская область вернула в Казахстан 400 кг муки
На дорогах Саратова ГИБДД начало акцию «Внимание, осенние каникулы!»
На трассе в Петровском районе иномарка врезалась в Камаз
Энергетики фиксируют повреждения на муниципальных внутриквартальных сетях Саратова
В ДТП под Марксом погибли две девушки
Панков уверен, что все фракции Госдумы в этом созыве стали работать эффективнее
СГТУ приглашает саратовцев написать географический диктант
В Энгельсе из-за ДТП сбили пешехода на «зебре»
Романа Бусаргина назначили зампредом саратовского правительства
В Красноармейске во время ДТП автомобиль врезался в забор
В Саратовской области на трассе сбили пешехода
Мужчина позарился на женскую сумку в кафе Балакова
В Саратове задержали грабителя
В Саратове перекрывают улицу Ульяновская
Радаев потребовал от чиновников извинений перед саратовцами за отсутствие отопления
Мальчику с ДЦП в Саратове два года не выдавали кресло-коляску
Двое юных сельчан попались на краже чугунных батарей в Балашове
На месте пожара в Саратове обнаружены два тела