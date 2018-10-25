Погибшие в гаражах на Гвардейской двое мужчин сгорели

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-25T09:57:58+03:00

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Следователи СУ СКР начали проверку по факту гибели двух человек на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по итогам будет принято процессуальное решение.

По предварительной версии, трагедия произошла 24 октября в 19:30 в гаражном кооперативе на Гвардейской. Прохожие сообщили об этом в ГУ МЧС. Пожарные после тушения обнаружили тела двух мужчин со следами термического воздействия.

Личность погибших пока не установлена.

В настоящее время следователи осмотрели место трагедии, назначена пожарно-техническая экспертиза.