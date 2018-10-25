Романа Бусаргина назначили зампредом саратовского правительства

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-25T09:35:04+03:00

Ранее он занимался городским хозяйством в Саратове

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Роман Бусаргин назначен заместителем председателя правительства Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, постановление о назначении подписано 25 октября.

Накануне, 24 октября, Романа Бусаргина согласовали на должность зампреда правительства депутаты областной думы. Обсуждение его кандидатуры было очень оживленным и долгом, некоторые депутаты оказались против.

Напомним, ранее Роман Бусаргин занимал пост замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству.