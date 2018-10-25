В Красноармейске во время ДТП автомобиль врезался в забор

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-25T09:18:36+03:00

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Накануне вечером, в Красноармейске, на улице 1 Мая, 35-летний водитель автомобиля Voikswagen Jetta при обгоне столкнулся с двигавшемся в попутном направлении ВАЗ 21093, которым управлял 24-летний красноармеец, рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области.

- В результате столкновения жигули вылетел в кювет и врезался в забор частного дома. Водитель и пассажир иномарки были госпитализированы в больницу, но позже отпущены домой, — уточнили полицейские.