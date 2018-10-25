В Саратовской области на трассе сбили пешехода

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-25T09:02:19+03:00

В результате ДТП пешеход скончался на месте

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Наезд на пешехода произошел накануне вечером, в 20:55 на 39 километре автодороги «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Алгай», Краснокутского района, рассказали «КП-Саратов» в УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области.

35-летний водитель управляя автомобилем Лада-Гранта двигаясь со стороны Красного Кута в сторону Новоузенска не заметил пешехода, который неожиданно появился из-за стоящего на обочине автомобиля ВАЗ 2110 и сбил его.

В результате наезда 51-летний мужчина скончался на месте.