2018-10-25T09:01:26+03:00
Происшествия

Мужчина позарился на женскую сумку в кафе Балакова

За это его на полгода отправили в колонию
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 25-летнему мужчине.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, гражданина признали виновным в краже.

Суд установил, что 16 июля в кафе «Панда» на улице Факел социализма гражданин заметил, что одна из посетительниц оставила свою сумку Velina Fabbiano без присмотра.

Воспользовавшись невнимательностью женщины, он украл сумку, в которой также находились личные вещи стоимостью 11 847 рублей. С места преступления мужчина скрылся.

Суд приговорил его к лишению свободы в колонии-поселении на срок 6 месяцев и 10 дней.

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