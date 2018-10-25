2018-10-25T09:11:28+03:00
Происшествия

В Саратове задержали грабителя

Похитителя женских сумок поймали по «горячим» следам
Тимур Гадеев
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Вчера вечером в 21:40, возле дома 73, на улице Азина, на 54-летнюю женщину напал молодой грабитиль, выхватил сумочку и убежал, рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

- В сумке у потерпевшей был паспорт и 7400 рублей. Сотрудники полиции по «горячим» следам задержали 21-летнего мужчину, который нигде не работает и ранее не судим, — уточнили полицейские.

В ходе обыска похищенное было изъято. Возбуждено уголовное дело по статье грабеж.

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