Радаев потребовал от чиновников извинений перед саратовцами за отсутствие отопления

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-25T08:34:40+03:00

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Житель дома №19/21 по улице Затонская обратился к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву на личном приеме.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, гражданин пожаловался на отсутствие отопления.

По словам заявителя, многоквартирный дом имеет паспорт готовности, более того, тепло подали, но почти сразу отключили из-за аварии на коммуникациях. При этом, такое случается практически каждый год, так как участок теплотрассы обветшал и требует ремонта.

Валерий Радаев заявил, что ситуация является вопиющей.

- Каждый год ставится конкретная задача — запустить тепло с 1 октября. Что мы видим сегодня? Министерство строительства и ЖКХ, жилищная инспекция и администрация Саратова не сработали. На сегодняшний день без тепла остаются 170 домов, жители обращаются к нам, потому что не знают причин, по которым мерзнут. Сегодня должен быть обследован каждый дом! Извинитесь перед горожанами, объясните, почему нет тепла, и когда оно будет – иначе на следующем этапе этим вопросом займется прокуратура. Такая безответственность по отношению к людям недопустима. Просил бы немедленно изменить отношение к своей работе, – сказал губернатор и взял ситуацию с домом на личный контроль.

Он поручил обследовать аварийный участок трубы и найти возможность его замены.

Другой посетитель, ветеран боевых действий, проживающий в доме №59/30 по улице Московская, сообщил о неудовлетворительном состоянии своего дома. Глава региона поручил минстрою, ГЖИ и управлению по охране культурного наследия провести экспертизу и до 10 ноября дать заключение о состоянии здания, которое является региональным памятником архитектуры. После этого будет принято решение о необходимости ремонта или признания дома непригодным для проживания.