Мальчику с ДЦП в Саратове два года не выдавали кресло-коляску
Прокуратура добилась обеспечения ребенка средством реабилитации через суд
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Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура выявила, что ребенка-инвалида не обеспечили коляской.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее с жалобой обращалась мать 10-летнего мальчика, который страдает детским церебральным параличом.
По программе реабилитации ему требуется кресло с ручным приводом, но в течении двух лет после обращения в Центр социальной защиты населения, коляска так и не была выдана. Мальчик не мог начать реабилитацию.
Прокурор обратился в суд, который удовлетворил требования в полном объеме. После этого ребенку выдали кресло-коляску.