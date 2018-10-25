2018-10-25T08:22:22+03:00
Общество

Мальчику с ДЦП в Саратове два года не выдавали кресло-коляску

Прокуратура добилась обеспечения ребенка средством реабилитации через суд
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура выявила, что ребенка-инвалида не обеспечили коляской.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее с жалобой обращалась мать 10-летнего мальчика, который страдает детским церебральным параличом.

По программе реабилитации ему требуется кресло с ручным приводом, но в течении двух лет после обращения в Центр социальной защиты населения, коляска так и не была выдана. Мальчик не мог начать реабилитацию.

Прокурор обратился в суд, который удовлетворил требования в полном объеме. После этого ребенку выдали кресло-коляску.

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