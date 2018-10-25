2018-10-25T07:28:00+03:00
Происшествия

На месте пожара в Саратове обнаружены два тела

Возгорание произошло на улице Гвардейская
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В Саратове вечером 24 октября на пожаре погибли два человека.

- Тела были обнаружены в 20.18, уже после тушения огня, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Погибшие – двое 60-летних мужчин.

Сообщение о пожаре в гараже на улице Гвардейская поступило в МЧС в 19.33.

На тушение всего выехали 7 единиц техники и 21 человек, из них 12 пожарных МЧС.

Причины возгорания устанавливаются.

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