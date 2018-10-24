В Вольском районе могут построить автодорожный обход станции Сенная

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-24T17:02:09+03:00

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При поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в 2019 году может начаться строительство автодорожного обхода станции Сенная Вольского района Саратовской области с устройством путепровода через железную дорогу.

Стоимость проекта составит порядка 6,2 млрд рублей из федерального бюджета. Напомним, жители неоднократно жаловались на низкую пропускную способность переезда и частые многокилометровые автомобильные пробки, время ожидания в которых порой составляет несколько часов.

Предприниматель из Балаковского района Денис Мамаев поделился мнением о важности этого решения.

- Строительство автодорожного обхода станции Сенная с устройством путепровода через железную дорогу – проект, безусловно, давно ожидаемый людьми. Он давно превратился в вопрос, вызывающий социальное напряжение. Низкая пропускная способность данного участка федеральной трассы доставляет неудобства всем, кто проезжает через переезд. Эта тема не раз обсуждалась на всевозможных публичных площадках.

Как предприниматель, занимающийся перевозками, могу сказать, что для меня многокилометровые пробки на станции Сенная не просто фактор, влияющий на потерю времени, но и причина убытков. С существующими задержками на железнодорожном переезде абсолютно невозможно рассчитать логистику. Это влияет на качество оказываемых нами услуг, что в конечном счете ведет к потере клиентов.

Еще один важный момент – завершение строительства нового аэропорта «Гагарин» в селе Сабуровка. С началом полетов жители, которые будут планировать свой маршрут, могут столкнуться с большими трудностями в части трансферта. Так что помощь Вячеслава Володина в обустройстве автодорожного обхода и своевременном выделении федеральных средств – неоценима, — заявил Денис Мамаев.