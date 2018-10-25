Саратовская область вернула в Казахстан 400 кг муки

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-25T10:52:54+03:00

На груз не был оформлен фитосанитарный сертификат

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На контрольно-пропускном пункте в Озинках Саратовской области был задержан автомобиль с грузом подкарантинной продукции.

Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, инспектор обнаружил, что на партию пшеничной муки нет фитосанитарного сертификата.

Общий вес груза составил 400 кг. Муку ввозили из Казахстана.

Был составлен протокол, перевозчика привлекли к административной ответственности. Партию вернули в Казахстан.