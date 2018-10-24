Жителю Калининского района за убийство в состоянии аффекта дали полтора года исправительных работ

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-24T16:49:46+03:00

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В Калининском районе осужден 41-летний житель села Симоновка, забивший 52-летнего сожителя родной сестры кулаком и фонариком.

Поводом для убийства послужили многочисленные устные оскорбления сожителя в адрес сестры гражданина.

- Вечером 17 мая Васильев, его сестра и ее сожитель находились в общем доме. 52-летний ранее судимый мужчина был пьян и неоднократно оскорблял сожительницу, унизив ее честь и достоинство. Васильев потребовал, чтобы тот прекратил оскорбления. Но после того, как тот его проигнорировал и продолжил оскорблять сестру, Васильев нанес ему в область головы не менее семи ударов кулаком и не менее трех — фонариком. От полученных ударов потерпевший скончался на месте, — рассказали «КП-Саратов» в областном следственном комитете.

Внешне рядовое бытовое убийство неожиданно обернулось неумышленной выходкой в защиту чести своей сестры. Так, согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в момент убийства Васильев находился в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения или аффекта.

С учетом этого заключения, а также того, что подсудимый свою вину признал полностью, приговором суда ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года.