Экс-директора саратовского «Водоканала» задержали в Сочи за незаконные подключения

СЕГОДНЯ 16:29 2018-10-24T16:29:34+03:00

В интервью «КП-Саратов» Винарский рассказал, что всегда искал места потеплее

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В Краснодарском крае СУ СКР РФ возбудило уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников и должностных лиц, в числе которых оказался директор МУП Сочи «Водоканал» Сергей Винарский, до ноября 2016 года возглавлявший саратовский «Водоканал».

- Также под следствие попали: замглавы Сочи Иван Бомбергер, первый замглавы этого города Мугдин Чермит, директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства сочинской администрации Владимир Малов, а также судебный пристав Адлерского районного отдела, — выяснила «КП-Саратов» в СУ СК России.

Все уголовные дела относятся к строительству и введению многоэтажных домов на Кубани.

Винарского обвиняют в необоснованном заключении договора на подключение объекта к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

На работе и дома у фигурантов провели обыски. Следователь собирается ходатайствовать о заключении троих задержанных, в число которых попал экс-директор саратовского «Водоканала», под стражу.

Сейчас расследование продолжается, сотрудники СК собирают улики и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В интервью «КП-Саратов» в декабре 2015 года, после своего назначения руководителем в местный водоканал, Сергей Винарский рассказал, что всегда тянулся к местам, «где потеплее». Перед этим он много лет командовал аналогичным муниципальным предприятием в Иркутске.

- В жизни наступает время, когда хочется многое поменять. К тому же Сибирь — это Сибирь, а тут европейская часть России, хочется быть там, где потеплее. 33 года прожил в Сибири, хотя родился в Киеве, всегда любил тепло, — рассказал Винарский.