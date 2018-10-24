Панков о «пьющем Саратове»: У нас честные и открытые люди

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-24T16:37:25+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков отреагировал на появившуюся информацию, что Саратов — самый пьющий город России.

- Саратов город не пьющий, он, скорей (для рифмы) всего, поющий. Жители ответили как есть на глубокие исследования Zoom Market. Увидел на первом месте Саратов. Да, всем нам в какой-то мере присуща исконно русская привычка. Но когда начинают говорить, что у нас пьют больше, извините, вы просчитались. Мне кажется, это необъективно, — написал депутат в своем телеграм-канале «Пара слов».

Николай Панков сделал иные выводы.

- В Саратове проживают честные и открытые парни. Их спросили, они честно ответили. Наоборот, посоветовал девчатам для замужества именно честных саратовских парней. Они у нас правдивые и открытые. Честно сказали — употребляем, здесь важно именно то, что честно ответили. А что в других регионах? Ну, конечно, считаю, лукавят. Делайте выводы и обратите на это внимание. Кстати, слышал, что маркетинговое агентство Zoom Market делает заказные маркетинговые исследования. Берет за них от 150 тысяч рублей. Возможно, это исследование конкуренты заказали в пользу Иваново — города невест. Очень все запутано, — считает депутат.