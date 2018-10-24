2018-10-24T16:37:25+03:00
Общество

Панков о «пьющем Саратове»: У нас честные и открытые люди

Депутат считает исследование о потреблении алкоголя запутанным
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков отреагировал на появившуюся информацию, что Саратов — самый пьющий город России.

- Саратов город не пьющий, он, скорей (для рифмы) всего, поющий. Жители ответили как есть на глубокие исследования Zoom Market. Увидел на первом месте Саратов. Да, всем нам в какой-то мере присуща исконно русская привычка. Но когда начинают говорить, что у нас пьют больше, извините, вы просчитались. Мне кажется, это необъективно, — написал депутат в своем телеграм-канале «Пара слов».

Николай Панков сделал иные выводы.

- В Саратове проживают честные и открытые парни. Их спросили, они честно ответили. Наоборот, посоветовал девчатам для замужества именно честных саратовских парней. Они у нас правдивые и открытые. Честно сказали — употребляем, здесь важно именно то, что честно ответили. А что в других регионах? Ну, конечно, считаю, лукавят. Делайте выводы и обратите на это внимание. Кстати, слышал, что маркетинговое агентство Zoom Market делает заказные маркетинговые исследования. Берет за них от 150 тысяч рублей. Возможно, это исследование конкуренты заказали в пользу Иваново — города невест. Очень все запутано, — считает депутат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вольском районе могут построить автодорожный обход станции Сенная
В Саратов приедут звезды мирового балета
В Саратове 3,1 тыс. домов получают тепло
Жителю Калининского района за убийство в состоянии аффекта дали полтора года исправительных работ
Экс-директора саратовского «Водоканала» задержали в Сочи за незаконные подключения
«Билайн» и ESET представляют приложение для контроля активности детей в интернете и приложениях
В Саратове задержан подозреваемый в серии нападений
Энгельсская прокуратура добилась закрытия оздоровительного комплекса
Отключена вода на 16 улицах Саратова
В Саратове задержали еще одного несовершеннолетнего за махинации с банковскими картами
В Саратовской области всю ночь искали 77-летнюю пенсионерку
В Саратовской области задержали организованную группу малолетних воришек
С нового года сельские пенсионеры получат по 1,3 тыс. рублей дополнительно
Саратовский школьник второй раз подряд попался на краже
В Энгельсе грабитель снял с девушки все золото