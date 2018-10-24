В Саратове задержан подозреваемый в серии нападений

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-24T16:40:46+03:00

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В Саратове с 17 сентября по 22 октября в полицию обратились несколько микрофинансовых организаций с заявлениями о разбойных нападениях и похищениях денег.

- Потерпевшие рассказывали приблизительно одинаковые истории: в помещение офиса заходил неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, похищал денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

В рамках мероприятия «Антикриминал» сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый саратовец.

По мнению следователей, мужчина может иметь отношение к шести разбойным нападениям на офисы микрофинансовых организаций, расположенных во Фрунзенском, Октябрьском, Кировском районах и поселке Солнечный.

Задержанного посадили под стражу, следствие продолжается, подозреваемому грозит до десяти лет заключения.