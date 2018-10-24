2018-10-24T15:56:10+03:00
Общество

Энгельсская прокуратура добилась закрытия оздоровительного комплекса

Поводом послужили нарушения пожарной безопасности
Тимур Гадеев
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Прокуратура Энгельса совместно с инспекцией по пожарному надзору добилась судебного решения о закрытии спорткомплекса в Садовом переулке.

- В ходе многочисленных проверок было установлено, что для внутренней отделки стен и потолка помещений комплекса, в том числе парильной и бассейна, расположенных на первом этаже и в подвале, применены сгораемые элементы — пластиковый сайдинг и дерево. Кроме того, в спорткомплексе были неисправны система противопожарной защиты и автоматическая пожарная сигнализация, а также другие нарушения, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

По итогам всех нарушений прокурор Энгельса обратился в суд с требованием приостановить работу спорткомплекса. Судья требование поддержал, спорткомплекс закрыт до устранения всех нарушений.

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